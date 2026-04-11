Благодатный огонь доставят в Петербург и Ленобласть в Пасхальную ночь

Лампаду с Благодатным огнем, сошедшим в храме Гроба Господня в Иерусалиме, доставят в петербургский аэропорт Пулково около трех часов ночи 12 апреля, когда для православных верующих уже наступит праздник Пасхи.

Как сообщили в Фонде содействия развитию Ленинградской области, рейс авиакомпании «Россия» должен прибыть в Пулково в 02:45, однако время может быть скорректировано.

Из Пулково лампаду с Благодатным огнем сразу же отправят на пасхальное богослужение в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга. Благодатный огонь также доставят в более чем 120 храмов и обителей и Санкт-Петербургской Митрополии в Северной столице и Ленобласти.

Кроме того, в Пасхальную ночь волонтерами общественных организаций с 03:00 до 03:30 будет организовано возжжение Благодатного огня для всех желающих в специально согласованном месте — на бесплатной круглосуточной парковке, расположенной на Пулковском шоссе, юго-западнее пересечения с Внуковской улицей по направлению движения из центра Санкт-Петербурга, после поста ДПС.

Доставку Благодатного огня в Россию организует Фонд апостола Андрея Первозванного, а в Пулково — представитель Фонда в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.