Директор Эрмитажа рассказал, какие книги стоит читать «на хорошей бумаге»

Выбирать формат книги необходимо с учетом отдельно взятого произведения, но при современной цифровизации настоящая книга вызывает «особенный трепет», рассказал в эфире Радио РБК директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Пиотровский отметил, что существуют книги, которые следует читать только в бумажном формате — «в очень хорошем издании, на хорошей бумаге». В качестве примера он привел второй роман Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара».
«У нас есть такие совсем шикарные издания, где на листочках, на страницах цветочки какие-то, вот это не годится, читается плохо. У нас теперь есть возможность быть капризными и по отношению к шрифтам. Теперь у нас есть электронный такой заменитель книги, поэтому настоящая книга вызывает особенный трепет», — сказал он.
РБК стал генеральным партнером ярмарки non/fictioN весна 2026 года, которая проходит с 9 по 12 апреля и объединяет авторов, издателей, экспертов и бизнесменов через диалог о литературе.
К тем книгам, которые лучше читать в электронном формате, глава Эрмитажа отнес произведения, написанные искусственным интеллектом «и им подобным». В целом, продолжил Пиотровский, к цифровизации он относится нормально и никакой крамолы в искусственном интеллекте не видит.
«Половина литературных произведений написана на уровне искусственного интеллекта — и что? У нас же искусственный интеллект — он же такой же, как и люди, научен среднего масштаба человек, он только быстрее. Ничего страшного», — заключил он.
По итогам прошлого года в России продажи книг в цифровом формате увеличились на 45%, до 222 млн руб. (как в цифровом, так и в аудиоформатах вместе), подсчитали в «Эксмо». Гендиректор издательства Евгений Капьев отмечал, что цифровые книги показали значительный рост — и не только в экземплярах, но и в количестве часов потребления. Продажи бумажных книг в штуках, наоборот, сократились — на 1%.