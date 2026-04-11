В Челябинске преобразят сквер напротив поликлиники городской больницы № 6

Сквер, расположенный напротив поликлиники Городской клинической больницы № 6 по улице Румянцева в Челябинске, благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
В планах вымостить пешеходные тропинки тротуарной плиткой, обустроить зоны отдыха с теневыми навесами, скамейками и качелями. Также там появится детская площадка с травмобезопасным покрытием, где разместят игровой комплекс, карусель и интерактивную стенку. Кроме того, на территории смонтируют освещение и видеонаблюдение, проведут озеленение — высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и клумбы. Работы планируется завершить до 1 июля.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.