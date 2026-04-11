В Печоре Республики Коми отремонтируют Дворец спорта имени Кулакова

Дворец спорта имени И. Е. Кулакова отремонтируют в Печоре Республики Коми, сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн в своих соцсетях. Работы проведут при поддержке государственной программы «Спорт России».
Учреждение открыли еще в 1977 году. Ежедневно его посещают сотни горожан, там проводят тренировки по плаванию, борьбе и баскетболу. Подчеркивается, что до октября этого года в здании обновят кровлю и фасад.
Напомним, в прошлом году в Воркуте также модернизировали три спортобъекта. Работы провели в Доме спорта «Шахтер», плавательном бассейне «Воргашорец» и Центральном спортивном комплексе «Победа».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.