Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение на воскресенье

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. На западе области сохраняется, на юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.