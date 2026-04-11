Послы России и Белоруссии прошли крестный ход в храме Гроба Господня

ФАП планирует доставить Благодатный огонь в Москву в аэропорт «Внуково» в субботу вечером при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос». Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь с 11 на 12 апреля. Огонь передадут представителям епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.