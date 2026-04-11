Послы России и Белоруссии прошли крестный ход в храме Гроба Господня

ИЕРУСАЛИМ, 11 апр — РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол России в Израиле Анатолий Викторов и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Израиле Юрий Ярошевич приняли участие в крестном ходе с патриархом Иерусалимским Феофилом III перед схождением Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня, сообщил корреспондент РИА Новости.

Источник: REUTERS / Ammar Awad

В храме находилась делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая прибыла в Иерусалим, чтобы доставить Благодатный огонь в Россию. Её возглавили председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

Полиция Израиля в свете прекращения огня с Ираном приняла решение отменить ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме, начиная с 9 апреля. Святыни трех монотеистических религий в Иерусалиме оставались закрытыми для верующих более месяца.

ФАП планирует доставить Благодатный огонь в Москву в аэропорт «Внуково» в субботу вечером при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос». Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь с 11 на 12 апреля. Огонь передадут представителям епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.