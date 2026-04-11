Около 200 тысяч жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье

Диагностика проводится бесплатно по полису ОМС.

Диагностику репродуктивного здоровья с начала 2026 года прошли почти 200 тысяч жителей Московской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

По информации подмосковного минздрава, во время обследования пациенты получают консультацию акушера-гинеколога, проходят цитологическое исследование, УЗИ органов малого таза и молочных желез, сдают анализ на ВПЧ. Мужчинам дополнительно назначают спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.

«Проверка репродуктивного здоровья — это важный шаг к обеспечению здоровья и благополучия каждой семьи. Своевременная диагностика позволяет предотвратить развитие многих заболеваний», — подчеркнул заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального минздрава Максим Забелин.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.