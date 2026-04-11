Юрист сказала, может ли пиццерия внести в черный список за отмену заказа

Белорусский юрист рассказала, может ли пиццерия внести в черный список за отмену заказа.
Зампред совета молодых адвокатов Витебской области Наталья Синкевич отметила, что в законодательстве Беларуси отсутствует само понятие «черный список». А практика ограничения потребителя в выборе поставщика услуги или товара является прямым нарушением закона «О защите прав потребителя».
Данный нормативный акт предусматривает право потребителя на осуществление одностороннего отказа от исполнения договора об указании услуги (или выполнении работы).
— Однако важно учитывать, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесённых им расходов, если иное не предусмотрено законодательством, — приводит слова юриста mlyn.by.
Ранее мы писали о том, что недавно назначенный на должность министра информации Дмитрий Жук сказал, когда в Беларуси могут заблокировать YouTube (читать далее вот тут). Писали мы и о том, что уже с 15 апреля между Беларусью и Польшей начнет курсировать прямой автобусный маршрут (тут про это).