Нижегородцев предупредили об опасности целования икон в церкви

Целовать иконы в храме может быть небезопасно для здоровья. Об этом рассказал главный редактор издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов, который дал несколько простых рекомендаций, как соблюсти церковную традицию и при этом не подвергать себя риску заражения.
Любой предмет, который за день касаются десятки и сотни человек, неизбежно становится местом скопления микробов. Иконы тут не исключение. На их поверхности, будь то дерево или защитное стекло, способны задерживаться возбудители гриппа, ОРВИ и герпеса. Срок жизни вирусов в таких условиях исчисляется часами, а иногда и сутками. Не отстают и бактерии — стафилококки со стрептококками прекрасно обживаются в той влажной среде, которую оставляют после себя слюна и мельчайшие частички кожи.
Сами специалисты не советуют прикасаться губами к иконам. Но если верующему важно выполнить этот обряд, есть способы сделать его менее опасным. Самый надежный — заменить поцелуй глубоким поклоном. Церковные традиции допускают такое проявление почтения, а риск подхватить инфекцию сводится к нулю. Другой способ — коснуться иконы лбом, а не губами. Именно слизистая рта чаще всего служит легким путем для проникновения заразы в организм. Если же прикрыть лоб чистым платком, шансы заразиться станут еще ниже. Тем, кто чувствует недомогание или замечает у себя признаки простуды и герпеса, от прикладывания к святыням и вовсе стоит отказаться.
— Помните, молитва остается услышанной вне зависимости от того, коснулись ли вы поверхности иконы или просто склонили голову, — добавил Никонов.