Нижегородцев предупредили об опасности целования икон в церкви

Сами специалисты не советуют прикасаться губами к иконам. Но если верующему важно выполнить этот обряд, есть способы сделать его менее опасным. Самый надежный — заменить поцелуй глубоким поклоном. Церковные традиции допускают такое проявление почтения, а риск подхватить инфекцию сводится к нулю. Другой способ — коснуться иконы лбом, а не губами. Именно слизистая рта чаще всего служит легким путем для проникновения заразы в организм. Если же прикрыть лоб чистым платком, шансы заразиться станут еще ниже. Тем, кто чувствует недомогание или замечает у себя признаки простуды и герпеса, от прикладывания к святыням и вовсе стоит отказаться.