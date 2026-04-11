Когда в Крым и Севастополь доставят Благодатный огонь

В субботу сообщалось, что в Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи сошел Благодатный огонь. В Россию святыню доставят в субботу вечером. Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь на 12 апреля.