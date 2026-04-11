Когда в Крым и Севастополь доставят Благодатный огонь

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. В воскресенье, 12 апреля, из Иерусалима на Крымский полуостров доставят Благодатный огонь. Об этом сообщает Крымская митрополия.

Источник: РИА "Новости"

«В 16:00 святыню доставят в Симферополь, в кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского. В 17:00 святыня прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов», — отметили в пресс-службе митрополии.

В пределы Симферопольской и Крымской епархии Благодатный огонь со Святой Земли доставит представитель Фонда Андрея Первозванного. Светильники с Благодатным огнём будут далее распространены священнослужителями и благочестивыми мирянами по всем храмам и монастырям Крымской митрополии.

В субботу сообщалось, что в Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи сошел Благодатный огонь. В Россию святыню доставят в субботу вечером. Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь на 12 апреля.

Широкой встречи Благодатного огня не предполагается, но огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви.

