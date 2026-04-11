В селе Отрадинском Орловской области благоустроят дворовую территорию

Благоустройство дворовой территории возле дома № 2 стартовало в селе Отрадинском в Орловской области. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Мценского района.
Специалистам предстоит заасфальтировать территорию, установить бордюрные камни, лавочки и урны. Отмечается, что подрядная организация уже приступила к работам. Во дворе снимают старое дорожное покрытие и готовятся к установке бордюрных камней.
Помимо этого, в Мценском районе в 2026 году планируют благоустроить придомовое пространство на улице Больничной в селе Тельчьем. Кроме того, в порядок собираются привести дворовые территории в деревнях Башкатово и Гладкое. Также продолжится благоустройство Сквера достижений спорта в селе Отрадинском и площади перед Домом культуры в селе Тельчьем.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.