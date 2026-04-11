В селе Отрадинском Орловской области благоустроят дворовую территорию

Помимо этого, в Мценском районе в 2026 году планируют благоустроить придомовое пространство на улице Больничной в селе Тельчьем. Кроме того, в порядок собираются привести дворовые территории в деревнях Башкатово и Гладкое. Также продолжится благоустройство Сквера достижений спорта в селе Отрадинском и площади перед Домом культуры в селе Тельчьем.