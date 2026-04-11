В Волгограде юные волонтеры выпустили в реку 10 тысяч мальков сазана

Экологическая акция «Водорослям крышка. Амбассадоры рек» состоялась сегодня, 11 апреля, в Волгограде на Ельшанской набережной. Ее участники выпустили в Волгу более 10 тысяч мальков, рассказали в комитете молодежной политики Волгоградской области.

Экологическая акция направлена на естественное очищение реки от сине-зеленых водорослей и улучшение ее экологического состояния. В мероприятии приняли участие школьники Волгоградской области.

Инициатива реализуется в десяти регионах России при поддержке Фонда президентских грантов. Участники проекта уже собрали и отправили на переработку 1635 кг пластиковых крышек.

Фото администрации Волгоградской области.