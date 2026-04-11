Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Видео

Источник: РБК

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Церемонию ожидали тысячи паломников, которые по цепочке зажгли свечи и лампады.

Схождение Благодатного огня происходит в Великую субботу накануне Пасхи. Сама церемония имеет строгий чин. Накануне в храме гасят все свечи и лампады, а Кувуклию (часовню над Гробом Господним) опечатывают.

Служба транслируется по всему миру, после чего огонь специальными авиарейсами доставляется во многие православные страны.

Вечером 11 апреля Благодатный огонь доставят в Москву. Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит огонь в храм Христа Спасителя к Патриаршему пасхальному богослужению, которое пройдет в ночь на Пасху, 12 апреля. Лампады с огнем также доставят в 15 столичных храмов, где желающие смогут зажечь свои лампады в течение следующей недели.

