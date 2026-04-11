Шестибалльная магнитная буря накроет Нижний Новгород 18 апреля

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается в Нижнем Новгороде 18 апреля. По данным сервиса my-calend, ее сила достигнет шести баллов. Метеозависимым жителям стоит заранее подготовиться к этому дню.
В период геомагнитных колебаний самое частое недомогание — головная боль. Также возможны резкие перепады давления, головокружение, учащенное сердцебиение и ощущение нехватки воздуха. Нередко нарушается сон, появляется бессонница. Люди становятся более рассеянными, раздражительными, тревожными и быстро устают. У некоторых магнитные бури провоцируют боли в суставах и ломоту в костях.
Особую осторожность стоит проявить тем, кто страдает хроническими заболеваниями. В первую очередь это касается гипертоников, гипотоников и людей с болезнями сердца. Специалисты отмечают, что около 70 процентов гипертонических кризов, инфарктов и инсультов происходит именно в дни геомагнитной активности.
Врачи рекомендуют в пик бури отказаться от тяжелых физических нагрузок, не переедать и исключить алкоголь. Лучше посвятить день спокойному отдыху и не перенапрягать организм.
Добавим, что сегодня, 11 апреля, в регионе также фиксируется умеренная геомагнитная буря.