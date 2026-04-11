Более 50 человек проверили в Элисте свой уровень киберграмотности

Они приняли участие в акции «Цифровой диктант».

Источник: Национальные проекты России

Участие в акции «Цифровой диктант», организованной 8 апреля на площадке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в столице Калмыкии, приняли более 50 человек, сообщили в пресс-службе федерального партпроекта «Цифровая Россия». Проведение таких мероприятий отвечает целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Вопросы охватывали широкий спектр тем, связанных с киберграмотностью и безопасностью. Они были структурированы с учетом разных направлений и адаптированы для различных целевых аудиторий, уточнили в Минцифры Калмыкии.

«По всей стране проходит большая работа по цифровому образованию. “Цифровой диктант” помогает понять, какие темы наиболее актуальны, что еще необходимо донести до населения», — подчеркнул заместитель председателя правительства Калмыкии — министр цифрового развития республики Алексей Этеев.

Проверить цифровую грамотность можно также в онлайн-формате на сайте федерального партпроекта «Цифровая Россия». Участие бесплатное. Акция продлится до 14 апреля. По итогам «Цифрового диктанта» участники получат электронный сертификат с результатами.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

