Самые популярные традиции космонавтов

За 12 дней до старта, пока основной экипаж облачается в скафандры, дублеры тренируются в корабле. Когда они освобождают его для работы основного экипажа, дублеров ведут в специальную комнату, где вторые номера обязаны пропустить по рюмке чистого спирта с некоторыми специалистами, готовящими космический корабль к полету. Основному экипажу позволяют пригубить утром в день старта шампанского, а дублерам приходится еще раз поднимать бокалы — теперь после того, как космонавты займут свои места в кабине.