Самые популярные традиции космонавтов

Запах алматинского апорта
Первый космонавт независимого Казахстана, первый казах в открытом космосе Талгат Мусабаев заложил традицию дарить приземлившимся космонавтам яблоки.
В первую свою космическую экспедицию на орбитальный комплекс «Мир» он отправился 1 июля 1994 года в качестве бортинженера. Вернулся на Землю 4 ноября того же года.
Помощник Мусабаева Кононов во время одного из сеансов связи предложил привезти алматинский апорт на место посадки. Космонавт согласился и с тех пор ритуал с яблоком продолжился.
Освящение ракет
На стыке XX и XXI веков служители байконурского храма Святого Георгия Победоносца стали освящать перед полетом космические корабли и экипажи.
Позже были случаи неудачных запусков ракеты «Протон», которую не освятили перед стартом. Мусульман напутствует имам местной мечети.
Как дублеры «отдуваются» за основной экипаж
Со времен конструктора Сергея Королева заведено, что из Звездного городка основной и дублирующий экипажи летят на космодром Байконур разными бортами.
За 12 дней до старта, пока основной экипаж облачается в скафандры, дублеры тренируются в корабле. Когда они освобождают его для работы основного экипажа, дублеров ведут в специальную комнату, где вторые номера обязаны пропустить по рюмке чистого спирта с некоторыми специалистами, готовящими космический корабль к полету. Основному экипажу позволяют пригубить утром в день старта шампанского, а дублерам приходится еще раз поднимать бокалы — теперь после того, как космонавты займут свои места в кабине.
Космонавты смотрят «Белое солнце пустыни»
Со времен первых космонавтов у членов экипажа сохранилась традиция расписываться на двери номера, в котором они жили.
Также среди традиций первого космодрома планеты — посадка деревьев на специальной аллее после возвращения из полета, проводы под песню «Трава у дома», посещение музея после первой «отсидки» (так космонавты называют примерку скафандров и кресел космического корабля) и обязательный просмотр фильма «Белое солнце пустыни».
И, скорее всего, суеверия не исчезнут, пока профессия космонавта остается одной из самых рискованных в мире.