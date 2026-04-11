В Волгограде школьники выпустили в Волгу более 10 тысяч мальков сазана

Экологическая акция прошла на Ельшанской набережной.

Источник: Комсомольская правда

Десятки волгоградских школьников утром 11 апреля 2026 года пришли на Ельшанскую набережную Волгограда для участия в экологической акции по очищению Волги. Ребята своими руками выпустили в реку более 10 тысяч мальков сазана. Это нужно для естественного очищения реки от сине-зеленых водорослей. Дети из Волгограда активно участвуют во всероссийском проекте «Водорослям крышка. Амбассадоры рек».

В рамках этого проекта школьникам рассказывают о важности раздельного сбора отходов, принципах экономики замкнутого цикла, об оздоровлении водных объектов, о пластике, которого очень много в той же самой Волге. За время работы проекта дети собрали и отправили на переработку 1653 килограмма пластиковых крышек.

Напомним, сегодня Волжская ГЭС увеличила сброс воды до 8000 кубов в секунду. После расходы каждый будут расти и к 21 апреля достигнут максимума в 26 тысяч кубов. Пик половодья на Нижней Волге планируют держать шесть дней.

