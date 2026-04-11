Москалькова сообщила подробности о курских жителях, возвращенных с Украины

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Всего 165 курских жителей незаконно удерживали на Украине с 2024 года, последние семь возвращены в Россию в субботу, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Сегодня семь последних наших соотечественников вызволены и, наконец-то, смогут обнять своих близких! Всего 165 курян незаконно удерживались украинской стороной с 2024 года», — написала Москалькова в своем канале на платформе MAX.
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена.