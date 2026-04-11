Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородских молодых ученых научили работать с промышленными гигантам

На трехдневном интенсиве «Наука заказов» более 100 исследователей узнали, как привлекать инвестиции и внедрять свои разработки на реальных заводах.

Более 100 ученых и аспирантов приняли участие в трехдневном интенсиве «Наука заказов», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Мероприятие, организованное региональным НОЦ и Проектным офисом Стратегии развития, стало площадкой для прямой кооперации науки и бизнеса. Участники изучали механизмы привлечения инвестиций в НИОКР и алгоритмы взаимодействия с крупнейшими индустриальными заказчиками.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Солнцева подчеркнула, что главной задачей интенсива является сокращение пути от лабораторной идеи до промышленного образца. В рамках программы молодые инноваторы проанализировали технологические запросы таких компаний, как «Сибур ПолиЛаб», «Оргхим» и «Фолипласт». Это позволило ученым получить объективную оценку востребованности своих проектов в области химии и автоматизации.

Экспертную поддержку участникам оказали фонд «Сколково», Газпромбанк и структуры АФК «Система». Организаторы отметили, что подобные встречи помогают исследователям четко понимать требования рынка и этапы доработки технологий до стадии промышленного внедрения. Развитие такого взаимодействия соответствует задачам Десятилетия науки и технологий, объявленного в России до 2031 года.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер Денис Мантуров посетил Саров.

