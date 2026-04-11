Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах Табасаранского района Дагестана создадут агротехклассы

Первые такие учебные пространства планируют открыть в сентябре.

Агротехклассы планируют открыть в школах Табасаранского района Дагестана в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации главы республики.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия региона Шарипа Шарипова, специализированные учебные пространства оснастят всеми необходимыми материально-техническими средствами для проведения уроков. В новых классах дети будут знакомиться с основами сельскохозяйственного производства и получать агрономические знания. Первые такие учебные пространства в муниципалитете собираются открыть в сентябре.

Также в гимназии Табасаранского района, Хучнинском лицее № 1, Татильской, Гурикской и Ерсинской школах появятся агроботанические сады. Под них в каждом из учебных заведений выделены участки площадью 500 кв. м. При этом размеры в перспективе могут быть увеличены.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.