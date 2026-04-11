В школах Табасаранского района Дагестана создадут агротехклассы

Агротехклассы планируют открыть в школах Табасаранского района Дагестана в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации главы республики.
По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия региона Шарипа Шарипова, специализированные учебные пространства оснастят всеми необходимыми материально-техническими средствами для проведения уроков. В новых классах дети будут знакомиться с основами сельскохозяйственного производства и получать агрономические знания. Первые такие учебные пространства в муниципалитете собираются открыть в сентябре.
Также в гимназии Табасаранского района, Хучнинском лицее № 1, Татильской, Гурикской и Ерсинской школах появятся агроботанические сады. Под них в каждом из учебных заведений выделены участки площадью 500 кв. м. При этом размеры в перспективе могут быть увеличены.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.