Китайский гуманоидный робот разогнался до скорости олимпийских спринтеров

Ранее глава Unitree Robotics Ван Синсин заявлял, что к середине 2026 года антропоморфные роботы смогут пробегать дистанцию 100 метров быстрее олимпийского чемпиона Усэйна Болта. До этого похожие результаты фиксировались в лабораторных условиях. Так, в феврале робот Bolt разогнался до 10 м/с на беговой дорожке, однако во время эксперимента был закреплён страховочными тросами.