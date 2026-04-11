В Ростове-на-Дону дети украинских переселенцев раскрасили пасхальные яйца

В Ростове-на-Дону дети из семей украинских переселенцев и беженцев собрались вместе, чтобы украсить свои дома к Пасхе. Для ребят закупили краски, кисти, деревянные игрушки, а также пластиковые фигурки в форме яиц, которые они раскрасили.
Мероприятие организовал ростовский Центр поддержки украинских переселенцев международного движения «Другая Украина». Как рассказал его руководитель Ренат Бахтияров, детей, а также их родителей пригласили, чтобы поддержать и сплотить.
«Я сам из Макеевки и знаю, каково это — сорваться с родного места в одночасье и уехать с одним узелком в руках. Как произошло почти у всех, кто приходит к нам за помощью. А детям труднее всего адаптироваться в новой обстановке. Поэтому стараемся, чтобы люди почувствовали, что они не одиноки в беде, в том числе это возможно благодаря таким встречам», — объяснил Ренат.
Сотрудники центра каждый месяц организовывают досуговые мероприятия для взрослых и детей, например походы в зоопарк, музеи, театры.
«Зачастую люди находят нас сами. За два с половиной года с момента открытия центров движения “Другая Украина” в Ростове-на-Дону, Москве, Белгороде, Симферополе и других городах России они помогли более 50 тысячам человек. В основном, это бесплатная юридическая помощь, в том числе по получению российского гражданства», — сообщили в ростовском центре поддержки украинских переселенцев.
Его сотрудник Анастасия Володарская занимается социальными вопросами. Как и Ренат Бахтияров, она с Донбасса, из Угледара. Настя часто общается с детьми, участвует в организации для них различных мероприятий. По мнению девушки, всенародные праздники — повод собраться вместе и отвлечься от тяжелых переживаний.
«У меня и других беженцев и переселенцев сейчас нелегкий период в жизни, пришлось покинуть родные места, мы остались без собственного жилья, и большинству из нас подчас просто даже некогда подумать о праздниках. Напоминаем о них, собираемся вместе, и становится легче все пережить», — говорит Настя.
«А Пасху на Донбассе при Украине отмечали так же, как на Дону?».
«Праздник был таким же душевным и долгожданным. Кстати, здесь мы снова стали отмечать 23 Февраля и Рождество Христово, которое украинские власти перенесли на декабрь, и на Украине его практически перестали отмечать. Но накануне светлой Пасхи не будем о грустном. Очень рада, что сегодня дети раскрасили пасхальные яйца в цвета надежды и весны, и вообще настроение у всех отличное. Значит, переживания и заботы отошли на второй план».