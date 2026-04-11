За 3 года в Смоленской области обновили более 270 км сетей водоснабжения

Специалисты за последние три года модернизировали более 270 км сетей водоснабжения и водоотведения в Смоленской области. Подобные работы отвечают целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.
На территории области обновили 39 объектов, связанных с водоснабжением. В текущем году ремонтные работы продолжаются. В частности, в городе Демидове идет строительство водозабора по улице Комсомольской с прокладкой участка трубопровода через реку Гобзу. Строительно-монтажные работы выполнены уже на 70%.
В Дорогобужском муниципальном округе ведется реконструкция водозабора в деревне Ивонино. Проект включает строительство станции водоподготовки, прокладку нового трубопровода и ремонт действующих водопроводных сетей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.