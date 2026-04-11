Участниками «Кубка Александра Попова» в Челябинске стали более 700 пловцов

Всероссийские соревнования «Кубок Александра Попова», организованные в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», собрали в Челябинске более 700 пловцов, сообщили в аппарате главы и правительства региона.
До 12 апреля в бассейне «Строитель» сильнейшие юниоры страны разыграют 57 комплектов наград. Челябинскую область представляют 20 пловцов.
«У плавания в Челябинской области большие традиции. Благодаря слаженной работе федерации и [четырехкратного олимпийского чемпиона] Александра Попова ребята тренируются по современным методикам. При поддержке губернатора Алексея Текслера в регионе построено множество спортивных объектов, включая бассейны», — отметил первый заместитель главы региона Станислав Мошаров.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.