«Будет теплее нормы». Белорусский синоптик Рябов сказал о потеплении на неделе с 13 по 19 апреля

Известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ поделился своим прогнозом, сказав о погоде в Беларуси на неделе с 13 по 19 апреля. Если кратко, то, кажется, погода начинает налаживаться, идет потепление, а дождей станет меньше. Средняя температура воздуха превысит норму на 1 — 2 градуса.
В понедельник то самое потепление и придет: днем воздух прогреется до 9 — 16 градусов, ночью, правда, не исключены еще заморозки, будет от минус 3 до плюс 3 градусов. Ночью и утром не исключены слабые (видимость до километра) туманы. По большей части республики дождей не прогнозируют, ожидать их можно разве что на востоке страны.
Во вторник Беларусь посетит антициклон, будет без осадков, ожидается облачная с прояснениями погода, солнце станет более частым гостем. Утром все те же туманы.
В ночные часы от 3 до плюс 7 градусов тепла, днем воздух местами прогреется до + 12 и даже до плюс 16 (на юго-западе Беларуси).
В середине недели, в среду, Беларусь будет оставаться в области высокого давления. Облачность с прояснениями, дожди могут случиться на северо-востоке страны, да и будут они кратковременными. Ночные и утренние туманы, влажность до 90%. Ночью от трех до семи тепла. Днем от +11 на северо-востоке до +18 на юге.
Что касается погоды в четверг, то предварительный прогноз Дмитрия Рябова такой: небольшие кратковременные дожди, солнце, все чаще прорывающееся из-за туч. По-прежнему туманы — ночью и утром. Что касается температуры воздуха, то ночью все те же 3 — 7 тепла, днем от 11 до 16 выше нуля.
Пятница, 17 апреля, станет еще более теплой. Облачная с прояснениями погода, кое-где пройдут небольшие кратковременные дожди. От 3 до 7 тепла ночью, днем от +12 Витебской области до +20 градусов в Гомельской — почувствуется приближающийся май.
Ну, а что в выходные дни?
Дмитрий Рябов обнадеживает: погода обещает порадовать белорусов.
В субботу нужно быть готовыми к переменной облачности, отсутствию осадков. Потеплеет ночью: от 5 до 11 градусов. Днем тоже вполне комфортно: от +10 на востоке до +17 в западных регионах Беларуси.
В воскресенье, 19 апреля, осадки маловероятны, а вот туманы ночью и утром снизят видимость до полукилометра. Впрочем, в дневные часы туманы бесследно рассеются. Ночью от + 6 до + 11 градусов. Днем воздух прогреется еще больше: прогнозируется от + 14 на северо-востоке до + 19 на западе Беларуси.
