Экспорт зерновой продукции из Воронежской области увеличился в 5 раз

Объем экспорта зерновой продукции из Воронежской области с начала 2026-го увеличился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Развитие внешней торговли отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
На текущий момент объем экспорта составляет уже четверть итогового значения прошлого года. При этом 95% итогового значения обеспечили две ключевые культуры — кукуруза и пшеница. Экспорт кукурузы вырос в 3,5 раза и на ⅔ превысил экспорт пшеницы.
Помимо этого, в Воронежской области практически вдвое вырос экспорт товаров мясо-молочной группы в первую очередь за счет молочной продукции. В молочной подгруппе абсолютный лидер — молоко и сливки, также кратно увеличился экспорт молочной сыворотки.
«По итогам января-марта 2026 года предприятия Воронежской области экспортировали свыше 350 тысяч тонн продукции на сумму более 166 миллионов долларов США. Это почти на 40% больше показателя за аналогичный период прошлого года как в стоимостном выражении, так и в натуральном», — отметил директор Воронежского центра информационного обеспечения агропромышленного комплекса Иван Подгорнов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.