Завод в Ростовской области внедрит новый метод окраски кузовов локомотивов

Это позволит увеличить мощность производства.

Источник: Национальные проекты России

Новочеркасский электровозостроительный завод планирует внедрить передовую технологию окраски кузовов локомотивов в соответствии с целями нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

На предприятии модернизируют часть существующих производственных площадей для организации нового покрасочного цеха. Это позволит увеличить мощность производства до 630 локомотивных секций в год. Покрасочный комплекс будет оснащен современным оборудованием, обеспечивающим точное управление режимами подготовки поверхностей и нанесения лакокрасочных покрытий.

На текущий момент для нового покрасочного цеха уже смонтирована компрессорная станция, выполнены фундаменты под основное технологическое оборудование, продолжается обустройство наружных инженерных сетей. Также специалисты приступили к монтажу ключевых элементов технологической линии.

Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.