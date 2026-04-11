В Азнакаеве Республики Татарстан прошла акция «10 000 шагов к жизни вместе»

Оздоровительная акция «10 000 шагов к жизни вместе» состоялась в городе Азнакаево, сообщили в Министерстве спорта Татарстана. Участники мероприятия выполнили норматив ГТО по скандинавской ходьбе, что отвечает целям госпрограммы «Спорт России».
Площадками акции, приуроченной ко Всемирному дню здоровья, стали стадион «Юбилейный» и лыже-роллерная трасса. Протяженность маршрутов составила до 2,5 км и 7 км в зависимости от возрастной категории участника.
Уточняется, что акции объединила свыше 100 человек. Перед началом с участниками провели оздоровительную зарядку. По завершении мероприятия им вручили грамоты и разовые абонементы на посещение Ледового дворца спорта в Азнакаеве.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.