На Кубани чиновника оштрафовали за задержку с рассмотрением заявок на землю

Виновное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.9 КоАП РФ.

Источник: Югополис

Прокуратура Павловского района Краснодарского края провела проверку соблюдения земельного законодательства и выявила факт нарушения сроков рассмотрения обращений граждан о предоставлении земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что должностное лицо местной администрации не уложилось в установленные законом сроки при рассмотрении заявления жителя о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Бездействие привело к нарушению прав гражданина и норм действующего законодательства.

По итогам проверки главе Павловского района внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения и не допускать их в дальнейшем. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.