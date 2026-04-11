На Кубани чиновника оштрафовали за задержку с рассмотрением заявок на землю

Прокуратура Павловского района Краснодарского края провела проверку соблюдения земельного законодательства и выявила факт нарушения сроков рассмотрения обращений граждан о предоставлении земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что должностное лицо местной администрации не уложилось в установленные законом сроки при рассмотрении заявления жителя о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Бездействие привело к нарушению прав гражданина и норм действующего законодательства.
По итогам проверки главе Павловского района внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения и не допускать их в дальнейшем. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.