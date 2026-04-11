В самарских школах прошли гагаринские уроки в честь 65-летия полета Гагарина

В преддверии Дня космонавтики в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос — это мы». На нем учащиеся узнали об истории освоения космоса, первых шагах человечества за пределы Земли и подвиге Юрия Гагарина. Об этом сообщает правительство Самарской области.
«Подвиг Юрия Гагарина для жителей региона имеет особое значение. Самара стала для космонавта местом восстановления после легендарного полета. Здесь его встречали как героя», — рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев.
В течение недели для школьников проводили тематические классные часы, мастер-классы, лекции, показы фильмов и экскурсии. В школе № 49 гостем урока стал внук куйбышевского фотокорреспондента Виктора Ляшенко — первого, кто 12 апреля 1961 года сделал официальный снимок Гагарина, несмотря на запрет.