В самарских школах прошли гагаринские уроки в честь 65-летия полета Гагарина

В преддверии Дня космонавтики в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос — это мы». На нем учащиеся узнали об истории освоения космоса, первых шагах человечества за пределы Земли и подвиге Юрия Гагарина. Об этом сообщает правительство Самарской области.