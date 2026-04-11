Туроператоры Волгоградской области посетили производство игрушек

Информационный тур на предприятие «Царицынская игрушка» был организован для туроператоров Волгоградской области в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества.
Участниками тура стали около 10 представителей туристических компаний региона. Они смогли увидеть, как мастера превращают обычные деревянные заготовки в самобытные изделия: им показали все этапы создания игрушек — от заготовки древесины до финального контроля качества готовой продукции. Затем во время деловой встречи туроператоры и представители предприятия обсудили условия потенциального сотрудничества, рассмотрели варианты взаимодействия и проработали возможности включения экскурсии на предприятие в туристические маршруты региона.
«Подобные инфотуры проводятся регулярно. Главная цель — наладить контакты между участниками туристического рынка и расширить спектр туристических предложений Волгоградской области за счет включения новых культурно‑познавательных объектов», — прокомментировали в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.