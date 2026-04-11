Жертвы Эпштейна выступили с критикой в адрес Мелании Трамп

Более десяти жертв насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна обвинили первую леди США Меланию Трамп в «перекладывании бремени» на пострадавших после ее призыва к конгрессу провести публичные слушания с их участием. Об этом сообщает The Guardian.
В заявлении группы из 13 человек, а также брата и сестры Вирджинии Джуффре, правозащитницы, обвинившей британского принца Эндрю в насильственных действиях и впоследствии совершившей суицид, говорится, что жертвы уже «проявили необычайную смелость», дав показания и подав заявления. По их словам, требование новых публичных выступлений «является уклонением от ответственности».
В 2008 году Эпштейн признал вину в организации проституции и получил мягкий приговор. В 2019 году его вновь арестовали по обвинениям в торговле несовершеннолетними. В августе того же года финансист покончил с собой в тюрьме.
Жертвы финансиста также заявили, что публичные слушания могут вновь травмировать пострадавших и что ответственность за расследование должна лежать на властях, включая Министерство юстиции и правоохранительные органы.
Реакция последовала после заявления первой леди США, в котором она отвергла связи с Джеффри Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл, заявила, что не была жертвой финансиста и не знала о его преступлениях, а также призвала положить конец «лжи», связывающей ее с Эпштейном. В том же заявлении Мелания Трамп предложила конгрессу заслушать в открытом формате показания жертв под присягой.
«Дайте этим жертвам возможность дать показания под присягой перед конгрессом, используя силу присяжных показаний. Каждая женщина должна иметь возможность публично рассказать свою историю, если она того желает, и тогда ее показания должны быть навсегда занесены в протокол конгресса», — сказала она.
В опубликованных Минюстом США файлах представлены показания неназванной бывшей помощницы Джеффри Эпштейна. По ее утверждению, именно финансист познакомил Меланию Трамп с нынешним президентом США Дональдом Трампом. Сама первая леди утверждает, что познакомилась с будущим мужем случайно на вечеринке в Нью-Йорке в 1998 году. В интервью Ларри Кингу в 2005 году она рассказывала, что между ними возникла «химия».
О возможной вовлеченности Мелании Трамп в круг общения Эпштейна заявлял также Майкл Вольф, давний биограф Трампа. В 2025 году первая леди США пригрозила подать против него иск.
