В селе Исетском Тюменской области состоялся фестиваль «Голоса малой Родины»

Фестиваль хоровых коллективов «Голоса малой Родины» состоялся 4 апреля в молодежном центре села Исетского в Тюменской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте культуры региона.
Участниками фестиваля стали около 170 юных исполнителей из 10 хоровых коллективов сельских детских школ искусств. Свои программы представили юные жители сел Исетское, Онохино, Каскара, Упорово, Ярково, а также из поселков Богандинский, Боровский и Винзили.
«“Голоса малой Родины” — как точно передает название сущность этого мероприятия. Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив каждый голос сельского хора услышан и оценен по достоинству. Наша задача была создать площадку для самореализации, творческого роста и профессионального общения участников», — отметила директор Исетской детской школы искусств Юлия Иванисова.
