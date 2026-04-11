Для школьников Петербурга организовали экскурсию в отдел ЗАГС

Девятиклассники из школы № 156 в Санкт-Петербурге посетили с экскурсией отдел ЗАГС Калининского района. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в городском комитете по делам записи актов гражданского состояния.
Работники ЗАГСа подробно рассказали школьникам об актах гражданского состояния. Настоящим открытием для ребят стала подлинная книга регистрации актов гражданского состояния 1926 года. Они смогли увидеть, как фиксировались важнейшие события почти сто лет назад.
Также учащиеся узнали о памятных знаках «Родившемуся в Санкт‑Петербурге» — городской традиции, отмечающей появление нового жителя города. Школьники с интересом рассматривали подарочные комплекты для новорожденных, которые родители получают при регистрации малыша.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.