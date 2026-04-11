Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конференция «Мой бизнес. ДевЕком» пройдет в Симферополе

Она посвящена вопросам масштабирования бизнеса с помощью современных онлайн-инструментов.

Ежегодная конференция для предпринимателей «Мой бизнес. ДевЕком» состоится 28 апреля в Симферополе. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Республики Крым.

Конференция посвящена вопросам масштабирования бизнеса с помощью современных онлайн-инструментов. Участников мероприятия ждут выступления представителей крупных федеральных компаний, которые расскажут о возможностях сотрудничества и поделятся успешными практиками развития бизнеса. Особое внимание будет уделено презентации востребованных услуг и сервисов, направленных на повышение удобства работы в цифровой среде.

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию на сайте. Также там размещена информация о спикерах и программа мероприятия.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше