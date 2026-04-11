Конференция «Мой бизнес. ДевЕком» пройдет в Симферополе

Ежегодная конференция для предпринимателей «Мой бизнес. ДевЕком» состоится 28 апреля в Симферополе. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Республики Крым.
Конференция посвящена вопросам масштабирования бизнеса с помощью современных онлайн-инструментов. Участников мероприятия ждут выступления представителей крупных федеральных компаний, которые расскажут о возможностях сотрудничества и поделятся успешными практиками развития бизнеса. Особое внимание будет уделено презентации востребованных услуг и сервисов, направленных на повышение удобства работы в цифровой среде.
Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию на сайте. Также там размещена информация о спикерах и программа мероприятия.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.