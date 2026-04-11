Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская гимнастка Мельникова стала лауреатом премии «Серебряная лань»

Чемпионку мира-2025 признали лучшей спортивные журналисты.

Источник: Комсомольская правда

Федерация спортивных журналистов России объявила результаты ежегодного конкурса премии «Серебряная лань». По итогам голосования 302 журналистов выяснилось, что в числе лучших спортсменов 2025 года оказалась гимнастка Ангелина Мельникова из Воронежа.

Напомним, что Олимпийская чемпионка-2021 на октябрьском чемпионате мира в Джакарте завоевала два золота (личное многоборье и опорный прыжок) и серебро на брусьях.

Помимо Мельниковой, «Серебряную лань» получат:

команда — футбольный клуб «Краснодар»;

тренер — Андрей Талалаев;

велоспорт — Яна Бурлакова;

фехтование — Яна Егорян;

дзюдо — Матвей Каниковский;

плавание — Климент Колесников;

футбол — Джон Кордоба;

теннис — Вероника Кудерметова;

паралимпийский спорт, плавание — Дарья Лукьяненко;

хоккей с шайбой — Александр Овечкин;

плавание — Евгения Чикунова.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, ранее Ангелину Мельникову признали спортсменкой 2025 года в России по версии журнала Hello.