Воронежская гимнастка Мельникова стала лауреатом премии «Серебряная лань»

Федерация спортивных журналистов России объявила результаты ежегодного конкурса премии «Серебряная лань». По итогам голосования 302 журналистов выяснилось, что в числе лучших спортсменов 2025 года оказалась гимнастка Ангелина Мельникова из Воронежа.
Напомним, что Олимпийская чемпионка-2021 на октябрьском чемпионате мира в Джакарте завоевала два золота (личное многоборье и опорный прыжок) и серебро на брусьях.
Помимо Мельниковой, «Серебряную лань» получат:
команда — футбольный клуб «Краснодар»;
тренер — Андрей Талалаев;
велоспорт — Яна Бурлакова;
фехтование — Яна Егорян;
дзюдо — Матвей Каниковский;
плавание — Климент Колесников;
футбол — Джон Кордоба;
теннис — Вероника Кудерметова;
паралимпийский спорт, плавание — Дарья Лукьяненко;
хоккей с шайбой — Александр Овечкин;
плавание — Евгения Чикунова.
