NASA запустило к МКС корабль с пятью тоннами груза

На борту корабля находится более 11 тыс. фунтов (около 5 т) материалов для научных исследований, оборудования и припасов для экипажа орбитальной станции. Cygnus должен выйдет на орбиту спустя десять минут после старта, а его солнечные панели будут развернуты спустя примерно 1 час 45 минут.