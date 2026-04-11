NASA запустило к МКС корабль с пятью тоннами груза

Грузовой космический корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman отправился к Международной космической станции (МКС) в рамках миссии CRS-24. Трансляцию вело NASA.
Запуск состоялся утром 11 апреля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.
На борту корабля находится более 11 тыс. фунтов (около 5 т) материалов для научных исследований, оборудования и припасов для экипажа орбитальной станции. Cygnus должен выйдет на орбиту спустя десять минут после старта, а его солнечные панели будут развернуты спустя примерно 1 час 45 минут.
Прибытие корабля к МКС запланировано на 13 апреля. Астронавты NASAДжек Хэтэуэй и Крис Уильямс, находящиеся на станции, захватят аппарат с помощью роботизированной руки Canadarm2.
Cygnus используется NASA в рамках программы коммерческих грузовых миссий для регулярного снабжения МКС.
