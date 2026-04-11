В Мурманской области стартовал ремонт моста через реку Териберку

Ремонтные работы на мостовом переходе через реку Териберку начались на автодороге Кола — Серебрянские ГЭС в Мурманской области. Реконструкцию проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Подрядная организация уже выполнила все подготовительные и организационные работы. Так, на мосту разместили временные дорожные знаки и установили информационные щиты со сроками ремонта. Специалисты приступают к демонтажу старого дорожного покрытия. Работы ведут на одной половине проезжей части. Это позволяет не перекрывать движение транспорта полностью.
Во время реконструкции на переправе обновят пролетные строения и опоры, заменят дорожное полотно, деформационные швы, водоотвод, барьерное и перильное ограждения. Также работы проведут на подходах к мосту. Там восстановят ограждения и дорожное покрытие, заменят знаки и лестничные спуски. На заключительном этапе работ подрядчик расчистит полосы отвода и укрепит откосы насыпей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.