В Мурманской области стартовал ремонт моста через реку Териберку

На время работ полностью перекрывать движение транспорта на переправе не будут.

Ремонтные работы на мостовом переходе через реку Териберку начались на автодороге Кола — Серебрянские ГЭС в Мурманской области. Реконструкцию проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Подрядная организация уже выполнила все подготовительные и организационные работы. Так, на мосту разместили временные дорожные знаки и установили информационные щиты со сроками ремонта. Специалисты приступают к демонтажу старого дорожного покрытия. Работы ведут на одной половине проезжей части. Это позволяет не перекрывать движение транспорта полностью.

Во время реконструкции на переправе обновят пролетные строения и опоры, заменят дорожное полотно, деформационные швы, водоотвод, барьерное и перильное ограждения. Также работы проведут на подходах к мосту. Там восстановят ограждения и дорожное покрытие, заменят знаки и лестничные спуски. На заключительном этапе работ подрядчик расчистит полосы отвода и укрепит откосы насыпей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.