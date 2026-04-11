«Торпедо» уступает «Металлургу» в серии ¼ финала чемпионата КХЛ со счётом 0:2

В первой магнитогорской игре победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги добился результата 4:3, а вторая встреча завершилась со счётом 4:1.
В субботу, как и в четверг, хозяева площадки начали матч с мощных атак. Денис Костин выручал свою команду до 18-й минуты, после проигранного Максимом Летуновым в своей зоне вбрасывания успеха добился Сергей Толчинский — 1:0. Магнитогорцы до перерыва играли лучше, тем не менее нижегородцы создали у ворот Александра Смолина три очень опасных момента.
На старте 25-й минуты уральцы удвоили преимущество: Даниил Вовченко подправил шайбу после броска от синей линии. К третьему периоду счёт не изменился, при этом подопечные Андрея Разина продолжали держать игру под контролем.
Заключительный отрезок «Металлург» начал в формате 5 на 3. В самом конце второго периода на скамейку для оштрафованных отправились Сергей Гончарук (за совершенно неоправданный удар клюшкой) и Владимир Ткачёв (за задержку игры при вбрасывании после удаления Гончарука). Двухминутный большой численный перевес к голу не привёл, но в формате 5 на 5 магнитогорцы на 44-й минуте создали разницу в три шайбы. Пушечный выстрел удался защитнику сборной Казахстана Валерию Орехову.
Счёт 3:0 волжане изменили на 3:1 при формате 4 на 4, когда шла 47-я минута. Передачу Амира Гараева замкнул обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» Игорь Гераськин. Однако за 4.14 до сирены интрига исчезла. Благодаря падению Антона Силаева в средней зоне Александр Петунин убежал к воротам и бросил — как и в эпизоде с первым голом, шайба коснулась Костина, но всё равно проследовала в цель.
Соотношение бросков в створ — 42:28 в пользу «Магнитки» (14:6, 20:7, 8:15). Вживую матч смотрели 7500 зрителей.
Состав «Торпедо»: Костин (Шугаев в запасе); Нарделла — Конюшков (А), Гончарук — Летунов — Фирстов; Сизов (А) — Науменков, Виноградов — Ткачёв (К) — Атанасов; Журавлёв — Александров, Гераськин — Свищёв — Гараев; Силаев, Соколов — Белевич — Шавин, Принс. Саровчанину Антону Силаеву в день матча, 11 апреля, исполнилось 20 лет.
13 апреля в Нижнем Новгороде состоится третья встреча. Здесь же команды сойдутся 15-го числа, этот поединок в серии до четырёх побед может стать последним.