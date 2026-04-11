«Торпедо» уступает «Металлургу» в серии ¼ финала чемпионата КХЛ со счётом 0:2

Заключительный отрезок «Металлург» начал в формате 5 на 3. В самом конце второго периода на скамейку для оштрафованных отправились Сергей Гончарук (за совершенно неоправданный удар клюшкой) и Владимир Ткачёв (за задержку игры при вбрасывании после удаления Гончарука). Двухминутный большой численный перевес к голу не привёл, но в формате 5 на 5 магнитогорцы на 44-й минуте создали разницу в три шайбы. Пушечный выстрел удался защитнику сборной Казахстана Валерию Орехову.