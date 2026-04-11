Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло опроверг информацию о закрытии спортшколы «Мотор» в Заволжье. Соответствующее заявление он опубликовал в своих социальных сетях.
Ранее к министру обратились родители воспитанников, которые переживали о закрытии спортивных секций. Дмитрий Кабайло уточнил: хоть школа и находится в ведении муниципалитета, областной минспорт держит ситуацию на контроле, финансово тоже помогают.
Накануне глава ведомства побывал на арене. Первым делом оценил, как выполнены свежие ремонтные работы. Затем пообщался с руководством «Мотора» и представителями местной спортивной отрасли, а также ответил на вопросы взволнованных родителей.
По словам министра, закрывать учреждение никто не собирается. Более того, в ведомстве рассчитывают, что «Мотор» со временем станет точкой притяжения для юных хоккеистов со всего Заволжья, Городца и даже других районов области.
Что касается денежного вопроса, то средства на работу школы и выезды воспитанников на соревнования в нынешнем сезоне уже заложены. Определенную финансовую поддержку оказал и хоккейный клуб «Торпедо». А вот как рациональнее распределить бюджет в следующем сезоне, предстоит продумать общими усилиями — вместе с главой округа, директором школы и тренерами.