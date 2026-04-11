CNN узнал, что американцы все чаще выбирают для жизни Восточную Европу

Американцы все чаще рассматривают страны Восточной и Центральной Европы как альтернативу жизни в США, сообщает CNN. Согласно опросу Gallup, каждый пятый американец в идеале хотел бы эмигрировать при первой же возможности, причем число молодых женщин, желающих уехать, выросло в четыре раза по сравнению с 2014 годом.
Среди ключевых причин аналитики называют ощущение безопасности, доступное жилье и более высокое качество жизни. Кроме того, хотя традиционно американцы выбирают «большую четверку» ЕС (Францию, Италию, Испанию и Португалию), эксперты фиксируют резкий рост интереса к менее изведанным направлениям: Румынии, Болгарии, Словакии, Польше, Албании и странам Балтии.
CEO компании Door to Romania, помогающей в переезде в Румынию, Драгош Поэде рассказал в беседе с CNN о пятикратном росте числа американских клиентов за последние 18 месяцев — с 200 до 1 тыс. человек. Он называет основные причины переезда: «безопасность в общественных местах, доступ к качественной системе здравоохранения, образованию, низкие налоги, дешевизна жизни».
Многие клиенты также говорят о чувстве небезопасности в США «по политическим причинам». «Они понимают, что американская мечта уже не та, что раньше», — резюмирует Поэде.
В Албании, где американцы могут находиться без визы до года, в конце 2024 года насчитывалось почти 22 тыс. иностранцев с видом на жительство, из них более 3 тыс. — из «Америки, Африки или Океании». Как пишет CNN, в Эстонии американцев привлекает высокотехнологичная среда и плоский налог 24%. Финляндия запустила кампанию по привлечению талантов из США в сфере высоких технологий, здравоохранения и обороны.
