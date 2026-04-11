Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин спросил у главы Кубани о причинах снижения сельхозпроизводства

Президент Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым задал вопрос, почему в регионе снизился уровень сельскохозяйственного производства в 2025 году.

Источник: РБК

Президент Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым задал вопрос, почему в регионе снизился уровень сельскохозяйственного производства в 2025 году. Стенограмму их встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

«Статистику я посмотрел за прошлый год. Все-таки там, как ни странно, снижение уровня сельхозпроизводства. Как это объяснить, что это такое? За 2025 год. Может быть, это связано с какими-то показателями?» — спросил Путин.

В ответ Кондратьев обратил внимание, что в прошлом году произошли возвратные заморозки и засуха. По его словам, особенно это повлияло на урожай пшеницы. «И мы, конечно, просели», — добавил он.

Однако в нынешнем году, отметил губернатор, запас влаги в почве в регионе гораздо выше, чем в прошлом. «Это, конечно, все виды на очень серьезный — очень корректно говорю — урожай. А в прошлом году вообще не было влаги», — отметил он. В частности, на Кубани в 2026 году ожидается «хороший» урожай озимых культур.

В 2025 году из-за сильной засухи на юге России в девяти районах Кубани и 21 районе Дона установили режим ЧС. Площадь пострадавших от засухи сельхозугодий региональные власти оценили более чем в 1 млн га.

