«Воскресе» или «воскрес»? Как правильно поздравить с Пасхой 2026

Весной миллионы людей произносят особые слова. Христос воскресе! Воистину воскресе! За этим коротким обменом репликами — не праздничная формальность, а исповедание веры, которое передается из поколения в поколение. Эти слова звучат с первой минуты пасхальной ночи. Для верующего человека это не дежурное поздравление, а искренняя радость: жизнь победила смерть, свет развеял тьму.
Но как правильно: «Христос воскресе» или «Христос воскрес» — в нашем материале.
Почему говорят «Воистину воскресе»?
Традиция уходит корнями в первые века христианства. Верующие встречали друг друга словами о воскресшем Спасителе — так они кратко заявляли о своей вере и мгновенно становились одной семьёй. Со временем фраза вошла в богослужебные тексты, особенно ярко она звучит в пасхальном каноне преподобного Иоанна Дамаскина.
Произнося «Христос воскресе», верующие не вспоминают события далёкого прошлого, а утверждают реальность, которая действует здесь и сейчас: смерть побеждена, путь к вечной жизни открыт каждому.
Ответ «Воистину воскресе» — это личное свидетельство. Да, по-настоящему, не символически, а на самом деле.
Как говорить правильно и почему это важно.
В разговорной речи все чаще слышится «Христос воскрес» вместо привычного «воскресе». Отсюда и вопросы: а как вернее? Форма «воскресе» пришла из церковнославянского языка — это грамматически точное прошедшее время третьего лица единственного числа, закрепленное в богослужебной традиции.
Вариант «воскрес» принадлежит современному русскому языку. По смыслу он тоже верен, но не является частью устоявшегося пасхального этикета.
Традиционно и правильно: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». В неформальной обстановке допустимо использовать современный вариант, но в храмах, на службах, в религиозных текстах звучит именно славянская форма.
Если вас приветствуют пасхальным возгласом, ответить следует «Воистину воскресе» — так выражается радость и духовная близость.
При этом церковнославянское окончание предпочтительнее, но суть не в идеальном произношении. Важнее чувство, с которым произносятся слова. Если человек от чистого сердца говорит «Христос воскрес» — в этом тоже есть вера и свет. Но те, кто хочет бережно хранить традицию, выбирают форму «воскресе» — как знак уважения к наследию, которое живет уже не одну тысячу лет.