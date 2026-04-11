Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Воскресе» или «воскрес»? Как правильно поздравить с Пасхой 2026

В разговорной речи все чаще слышится «Христос воскрес» вместо привычного «воскресе».

Весной миллионы людей произносят особые слова. Христос воскресе! Воистину воскресе! За этим коротким обменом репликами — не праздничная формальность, а исповедание веры, которое передается из поколения в поколение. Эти слова звучат с первой минуты пасхальной ночи. Для верующего человека это не дежурное поздравление, а искренняя радость: жизнь победила смерть, свет развеял тьму.

Но как правильно: «Христос воскресе» или «Христос воскрес» — в нашем материале.

Почему говорят «Воистину воскресе»?

Традиция уходит корнями в первые века христианства. Верующие встречали друг друга словами о воскресшем Спасителе — так они кратко заявляли о своей вере и мгновенно становились одной семьёй. Со временем фраза вошла в богослужебные тексты, особенно ярко она звучит в пасхальном каноне преподобного Иоанна Дамаскина.

Произнося «Христос воскресе», верующие не вспоминают события далёкого прошлого, а утверждают реальность, которая действует здесь и сейчас: смерть побеждена, путь к вечной жизни открыт каждому.

Ответ «Воистину воскресе» — это личное свидетельство. Да, по-настоящему, не символически, а на самом деле.

Как говорить правильно и почему это важно.

В разговорной речи все чаще слышится «Христос воскрес» вместо привычного «воскресе». Отсюда и вопросы: а как вернее? Форма «воскресе» пришла из церковнославянского языка — это грамматически точное прошедшее время третьего лица единственного числа, закрепленное в богослужебной традиции.

Вариант «воскрес» принадлежит современному русскому языку. По смыслу он тоже верен, но не является частью устоявшегося пасхального этикета.

Традиционно и правильно: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». В неформальной обстановке допустимо использовать современный вариант, но в храмах, на службах, в религиозных текстах звучит именно славянская форма.

Если вас приветствуют пасхальным возгласом, ответить следует «Воистину воскресе» — так выражается радость и духовная близость.

При этом церковнославянское окончание предпочтительнее, но суть не в идеальном произношении. Важнее чувство, с которым произносятся слова. Если человек от чистого сердца говорит «Христос воскрес» — в этом тоже есть вера и свет. Но те, кто хочет бережно хранить традицию, выбирают форму «воскресе» — как знак уважения к наследию, которое живет уже не одну тысячу лет.