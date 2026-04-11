Музей и ресторан на территории старинного склада под Черняховском хотят открыть к турсезону

Музей и ресторан на территории старинного склада под Черняховском хотят открыть к туристическому сезону. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал учредитель компании «КСК-Текстиль» Алексей Павликов.
«В Бережковском строим. Работы движутся. В этом году надо всё сделать в любом случае. Будем стараться как можно скорее — хотим к сезону, конечно, успеть. Там небольшой объём. Будет музей и ресторан. Возле реки, может, поставим какие-то лежаки, но на воде пока не будем ничего делать», — сказал Павликов.
Компания «КСК-Текстиль» начала работы в Бережковском в октябре 2025 года. Организации одобрили льготный кредит по программе «Восток Инвест» на создание музейного комплекса с рестораном «У дубов». Как рассказывали в администрации муниципалитета, бюджет проекта оценивается в 30 миллионов рублей.
Концепцию для будущего комплекса разрабатывал архитектор Артур Сарниц. В Бережковском инвестору принадлежат признанный объектом культурного наследия склад и соседнее здание. Их собираются соединить пристройкой. В здании-памятнике хотят открыть музей топоров. Остальную часть комплекса используют под заведение общепита. На территории разместят уличную террасу. Вдоль реки предлагали обустроить пирс с лодочной станцией. На участке также хотят организовать парковку.
Ранее Алексей Павликов рассказывал, что в Бережковском должна появиться интересная зона отдыха. Старинный склад находится на улице Калининградской, 7А. Здание построили в начале ХХ века. Первый этаж выполнен из камня, фронтоны — из красного кирпича, двухскатная кровля покрыта керамической черепицей.
По данным портала Prussia39, изначально к восточной части нежилого дома была пристроена гостиница, которая сейчас утрачена. В августе 2023 года здание признали объектом культурного наследия.