Подростки на самокате врезались в припаркованную иномарку в Камышине

Два подростка врезались в иномарку, катаясь на электросамокате. ДТП случилось в Камышине вечером 10 апреля.
Рулил 14-летний школьник. 13-летний был его пассажиром. Он и пострадал, когда средство индивидуальной мобильности влетело в припаркованный Changan.
«Авария произошла около 18:30 у дома на улице Советской, 2. Водитель электросамоката не справился с управлением», — поясняют в ГУ МВД по Волгоградской области.
Получившего травмы школьника доставили в медучреждение.
