Калининградский губернатор вернул Ладушкину исторический дуб

До этого местная достопримечательность находилась на частной земле.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказал в соцсетях Алексей Беспрозванных, во время его последней поездки в город Ладушкин на состоявшейся встрече с местными жителями те попросили открыть для всеобщего доступа территорию вокруг 800-летнего дуба. Еще в 1985 году его признали памятником природы, он стал символом Ладушкина и изображен на городском гербе. Однако участок, где произрастало уникальное дерево, с некоторых пор находился в частном владении.

«Вопрос решили, — отчитался губернатор. — Участок выкупили и передали в ведение округа. Теперь дуб-долгожитель под управлением муниципалитета, его сохранность — общая забота города».

В образовавшемся общественном пространстве намечено построить Дом молодежи — главе муниципалитета уже поручено подготовить проект. Там же откроют краеведческий музей.