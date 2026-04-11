Калининградский губернатор вернул Ладушкину исторический дуб

Как рассказал в соцсетях Алексей Беспрозванных, во время его последней поездки в город Ладушкин на состоявшейся встрече с местными жителями те попросили открыть для всеобщего доступа территорию вокруг 800-летнего дуба. Еще в 1985 году его признали памятником природы, он стал символом Ладушкина и изображен на городском гербе. Однако участок, где произрастало уникальное дерево, с некоторых пор находился в частном владении.