В Самаре хотят продлить улицу Чернореченскую

В Самаре планируют продлить улицу Чернореченскую. Сейчас улица пролегает от Спортивной до Владимирской, затем прерывается пешеходной зоной и вновь начинается от Клинической до Киевской. Информация об этом размещена в новом Генплане.
Убрать «разрыв» можно только путем строительства новой дороги. Судя по документам, в работу возьмут отрезок протяженностью 0,34 км. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию — 2035 год.