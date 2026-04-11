Нижегородцам предложили поддержать ветеранов в рамках акции «Красная гвоздика»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апреля, ФедералПресс. В Нижегородской области дали старт всероссийской благотворительной инициативе «Красная гвоздика». Мероприятие будет проходить до 22 июня.

«Акция охватит различные локации: улицы Нижнего Новгорода, все муниципальные округа региона, парковые зоны, площадки массовых праздников, а также учебные и государственные учреждения», — сообщили организаторы.

Любой житель региона может перечислить добровольное пожертвование. Собранные средства направят на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, а также военнослужащих, задействованных в спецоперации. За свой вклад благотворители получат памятный значок с символическим изображением красной гвоздики — так организаторы выражают признательность за отзывчивость.

Полученные деньги пойдут на приобретение для ветеранов необходимых медикаментов, проведение реабилитационных мероприятий, закупку слуховых аппаратов, протезов и других жизненно важных средств, способствующих улучшению качества жизни защитников Отечества.

Онлайн-пожертвования принимаются через официальный сайт благотворительного фонда «Память поколений».

Напомним, ранее стало известно, что зарубежные лидеры приедут в Москву на День Победы.

Фото: ФедералПресс / Татьяна Буторина.