Украинские переселенцы готовятся к Пасхе в Белгороде и Воронеже

В Белгороде и Воронеже прошли мастер-классы по росписи куличей и крашеных яиц. Их организовали сотрудники Центров помощи украинским переселенцам (ЦПУ, созданы по инициативе движения «Другая Украина», которое возглавляет Виктор Медведчук). Так через подготовку к празднованию Пасхи объединили украинцев и русских.
Помыть окна, испечь куличи и приготовить пасхальные крашенки — яркие расписные яйца: таковы традиции подготовки к Светлому Христову Воскресению в Белгородской области. Украинским переселенцам это все тоже знакомое и родное, только вот когда им стали насаждать чуждую веру и культуру, они покинули свои города и села, а традициям остались верны. В Белгороде собрались все вместе, чтобы и пообщаться в преддверии великого православного праздника, и раскрасить яйца.
«Пришли десятки семей. Дети — и совсем маленькие, и постарше, лет до 11 — сели раскрашивать яйца. Взрослые тоже решили поучаствовать. Делали это по специальным трафаретикам, а организовала этот мастер-класс наша активистка Елена Бобух», — отметил руководитель белгородского подразделения движения «Другая Украина» и местного ЦПУ Юрий Утянский.
Об истории праздника, его традициях и символах рассказывала сестра милосердия Людмила Галенко. Она не случайно остановилась на различиях и сходствах в пасхальных традициях Украины и России, и это не оставило никого равнодушным. Переселенцы пришли к выводу: сейчас как никогда важно это повторять, помнить и осознавать.
Мастер-класс тоже стал особенным впечатлением. Переселенка из ДНР Елена не сдержала эмоций: «Когда я расписывала яйца, у меня вдруг возникло ощущение, будто я снова дома».
Участница встречи Ольга обратила внимание на то, как понравился мастер-класс детям. По ее словам, такие встречи помогают ребятам и нам лучше понять православные обычаи и укреплять дух единства.
Многие поделились своей радостью от самого мероприятия, отметив, что давно не собирались вот так по светлому поводу и не общались без суеты и по душам.
Такой же мастер-класс прошел и в Воронеже: местные переселенцы готовятся праздновать Пасху вместе со всей страной, а сам праздник стал для многих символом примирения и объединения.
«Я очень рада, что вместе с украинцами и русскими могу мирно и спокойно отмечать Пасху, не надо думать, в какую церковь можно ходить, в какую нельзя, на каком языке можно говорить, на каком нельзя», — поделилась Екатерина Дуванова.