Оркестр и фонтан: в Керчи открыли обновленный Приморский парк

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. В День освобождения Керчи от фашистов в городе открыли обновленный Приморский парк, где расположена братская могила советских воинов. Об этом сообщил мэр Керчи Олег Каторгин.

«У входа в обновленный парк сегодня для жителей и гостей города играл оркестр, развернулась выставка‑ярмарка изделий мастеров народного творчества, организована выносная торговля, а для самых юных керчан работают аниматоры. Сегодня торжественно запустили фонтан. Стало очень атмосферно», — поделился впечатлениями в своем Telegram-канале Каторгин.

Он отметил, что в братской могиле захоронены порядка 700 советских воинов 51, 44, 47, 56-й отдельной Приморской армии, павшие в сражениях за город Керчь в 1941—1944 годах.

11 апреля Керчь отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой знаковой даты в городе проходят памятные мероприятия. С раннего утра жители и гости Керчи направились к мемориалам и братским могилам, чтобы возложить цветы в знак уважения к подвигу защитников Родины.

