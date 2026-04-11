Оркестр и фонтан: в Керчи открыли обновленный Приморский парк

«У входа в обновленный парк сегодня для жителей и гостей города играл оркестр, развернулась выставка‑ярмарка изделий мастеров народного творчества, организована выносная торговля, а для самых юных керчан работают аниматоры. Сегодня торжественно запустили фонтан. Стало очень атмосферно», — поделился впечатлениями в своем Telegram-канале Каторгин.
Он отметил, что в братской могиле захоронены порядка 700 советских воинов 51, 44, 47, 56-й отдельной Приморской армии, павшие в сражениях за город Керчь в 1941—1944 годах.
11 апреля Керчь отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой знаковой даты в городе проходят памятные мероприятия. С раннего утра жители и гости Керчи направились к мемориалам и братским могилам, чтобы возложить цветы в знак уважения к подвигу защитников Родины.